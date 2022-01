Biathlon, primo parziale riscatto di Vittozzi: “C'è ancora strada da fare”

22-01-2022 18:34

Dopo le difficoltà nell’individuale di ieri, Lisa Vittozzi rialza parzialmente la china nella staffetta femminile di Anterselva, prova dove l’Italia ha chiuso al 4° posto per un nonnulla.

Nella sua frazione, la sappadina è riuscita a evitare il giro di penalità a terra lavorando bene con le ricariche, mentre in piedi ha dato paga a tutte le concorrenti realizzando un 5/5 di pregevole fattura.

“È stata una gara difficile. Dopo i primi due bersagli mancati, ho cercato di utilizzare bene le ricariche perché non volevo finire nel giro di penalità. Di questo sono contenta. In pista sono riuscita a recuperare e tornar sotto; sapevo di avere nella serie in piedi l’arma per fare la differenza” è stata l’analisi di Vittozzi prima di parlare del lavoro che ancora deve fare per superare il blocco nel poligono a terra delle gare individuali.

“Non è la staffetta a darmi fiducia, so che qui faccio uscire il meglio di me. C’è della strada da fare per ritrovare me stessa nelle gare individuali, ho il carattere per farlo, so che riuscirò a uscire da questo vortice e tornare al mio livello” ha concluso la biatleta classe 1995.

