Bigham nuovo primatista dell'ora

19-08-2022 17:35

Sulla pista del velodromo svizzero di Grenchen il 30enne britannico Daniel Bigham ha battuto il record dell’ora percorrendo 55,548 chilometri e migliorando il primato precedente, che era stato stabilito dal belga Victor Campenaerts ad Aguascalientes il 16 aprile 2019 con 55,089 chilometri. Bigham è portacolori della Ineos Grenadiers, la stessa squadra di Filippo Ganna, l’azzurro candidato, forse entro la fine dell’anno, al prossimo tentativo di record dell’ora.

Il cambiamento rispetto ai tentativi precedenti è stato notevole, non solo per quanto riguarda l’attrezzatura, ma proprio sul piano fisiologico – ha detto Bigham – con nuovi interventi nutrizionali e di allenamento. In questo periodo ho avuto intorno un gruppo di eccelso profilo professionale, che mi ha reso la vita molto più semplice. Il mio compito è stato solo di venire qui ed esibirmi”.