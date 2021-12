BikeExchange, colpo a sorpresa: arriva Dylan Groenewegen

11-12-2021 11:01

Quando l’inizio della stagione 2022 è ancora lontano, ad animare il ciclomercato c’è il colpo ad effetto del Team BikeExchange-Jayco.

Il team australiano ha infatti messo sotto contratto Dylan Groenewegen. Il velocista olandese classe 1993 ha firmato un contratto biennale e dice quindi addio alla Jumbo-Visma, squadra per la quale correva dal 2016.

Groenewegen, che nel luglio 2021 è tornato a vincere dopo la fine della squalifica di nove mesi comminatagli dall’Uci dopo l’incidente con Fabio Jakobsen al Giro di Polonia 2020, sarà l’uomo di punta nelle volate per la formazione australiana.

Queste le parole di Brent Copeland, general manager del Team BikeExchange-Jayco: “Avere Dylan nella nostra squadra è qualcosa che porta grande entusiasmo. Vorrei ringraziare Richard Plugge e il Team Jumbo-Visma per aver reso il trasferimento un processo facile per tutte le parti. Dylan non ha bisogno di molte presentazioni, oltre che un grande corridore è un eccezionale uomo squadra e crediamo che si adatterà perfettamente alla nostra squadra”.

Groenewegen ha invece commentato così la decisione presa: “Voglio ringraziare il Team Jumbo-Visma, lo staff e i corridori con cui ho lavorato negli ultimi sei ann. Credo fermamente che entrare a far parte del Team BikeExchange-Jayco sia la soluzione ideale per me per ricominciare a vincere”.

