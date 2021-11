Billie Jean King Cup: trionfa la Russia, battuta in finale la Svizzera

06-11-2021 20:46

A Praga la Russia ha vinto per la quinta volta la Billie Jean King Cup, che fino a due anni fa si chiamava Fed Cup, battendo nella finale la Svizzera. Il punto decisivo l’ha colto nel secondo singolare Liudmila Samsonova, che anche in semfinale era stata determinante contro gli Stati Uniti e che oggi ha battuto la campionessa olimpica in carica Belinda Bencic col punteggio di 3-6 6-3 6-4 in due ore e 22 minuti di gioco rendendo inutile la disputa del doppio.

Nel primo singolare Daria Kasatkina, numero 28 del mondo ma ex top ten, aveva sconfitto col punteggio di 6-2 6-4 Jil Teichmann, numero 39. Nel primo set la russa è volata sul 5-0 con triplo break, poi se ne è fatto recuperare uno ma poco dopo si è aggiudicata il parziale tenendo il servizio a zero. Molto più combattuto il secondo set, con tre break consecutivi tra il settimo e il nono game, due a favore di Kasatkina che ha chiuso al primo match point dando in là al vantaggio della Russia.

Poi sono scese in campo Samsonova, numero 40 del ranking, e Bencic, numero 17 e vincitrice tre mesi fa dell’oro a Tokyo. Liuda, che ha gareggiato coi colori dell’Italia dal 2014 al 2018 e poi è tornata alla madrepatria, ha strappato per prima il servizio alla sua avversaria nel terzo game del primo set ma subito dopo lo ha restiuito, poi Belinda ha operato l’allungo decisivo per la conquista del primo parziale nell’ottavo gioco tenendo poi la battuta a zero.

Secondo set equilibrato fino al sesto game quando Samsonova, che compirà 23 anni l’11 novembre, fa il break e poco dopo chiude il parziale anch’essa a zero col servizio a disposizione. Un solo break anche nel terzo set e a conquistarlo già nel primo game è Liuda, che poi mantiene il vantaggio fino al traguardo finale salvando una sola palla break in tutto il set e chiudendo al primo match point.

Ricordiamo che Samsonova era al debutto assoluto nella competizione in queste finali di Praga ed è stato un esordio coi controfiocchi dato che ha vinto tre doppi su tre in coppia con Veronika Kudermetova e due singolari. La Russia torna sul tetto del mondo del tennis femminile dopo le quattro Fed Cup vinte tra il 2004 e il 2008 mentre per la Svizzera è la seconda finale persa dopo quella del 1998 contro la Spagna.

OMNISPORT