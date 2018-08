Boateng dal calcio al rap: la sua canzone fa boom

Non solo calcio, ma anche musica. E con risultati decisamente positivi. Kevin-Prince Boateng è tornato a calcare i campi della serie A a oltre due anni dall’ultima volta (si liberò dal Milan nell’estate del 2016), ma nel frattempo ha deciso di dedicarsi anche a un’altra delle sue grandi passioni. Ha infatti pubblicato il suo primo singolo da rapper, che sta già ottenendo risultati strepitosi.

Il nazionale ghanese, nato in realtà in Germania 31 anni fa, sta vivendo davvero un’estate d’oro: alla sua prima partita con la maglia del Sassuolo è andato subito in rete (suo il primo gol nel 5-1 di Coppa Italia dei neroverdi sulla Ternana), ma a fare il vero boom è stata la sua canzone.

Si chiama “King”, evidente riferimento al suo secondo nome “Prince” (che da sempre sostituisce sulle sue casacche di gioco al cognome Boateng) e il relativo videoclip è stato prodotto senza badare a spese. Sono infatti presenti tutti gli elementi tipici delle star del genere musicale più amato dai ragazzini di tutto il mondo: felpe con cappuccio, collane, anelli, case di lusso, litri di champagne, macchine di lusso con i vetri oscurati. Mancano invece le bellissime donne: ovvio, in caso contrario chissà come l’avrebbe presa Melissa Satta…

Boateng aveva mostrato per la prima volta il suo amore per musica e danza nel 2011, quando dopo aver vinto lo scudetto con il Milan si esibì in un moonwalk incredibilmente ben fatto, con tanto di abito bianco da Michael Jackson. Per la sua prima opera da rapper ha però deciso di non utilizzare il suo nome di battesimo, optando per un nome d’arte: PRIN$$ Boateng. Anche questo, decisamente in tema.

I numeri, intanto, sembrano premiarlo: la canzone, lanciata su YouTube, è stata vista da un milione di utenti dopo appena quattro giorni. E le varie star del rap, del trap e dell’hip hop sono già avvisate: questo Boateng sarà un osso duro per tutti.

VIRGILIO SPORT | 21-08-2018 15:32