Boateng, il triangolo: amicizia con la Cristofoli, che dirà Theo?

“Il triangolo no, non l’avevo considerato“. Così cantava il grande Renato Zero. Il ritornello si presta alle voci di gossip che si rincorrono in queste ore e che riguardano un nuovo triangolo amoroso, anzi verrebbe da dire quadrilatero visto il numero delle persone coinvolte. Da una parte Kevin Prince Boateng, ex Milan ora al Monza in B, dall’altra la coppia formata dall’influencer Zoe Cristofoli e il terzino rossonero Theo Hernandez. In disparte, ma comunque spettatore interessato, la show girl Melissa Satta da poco tornata ex del Boa.

Boateng-Cristofori “tenera amicizia” alle spalle di Theo

Il gossip è stato lanciato dal settimanale Oggi, per la precisione dal giornalista esperto appunto di intrecci amorosi “gossippari” Roberto Dandolo che ha parlato di un’amicizia molto forte che si sarebbe sviluppata negli ultimi tempi tra il centravanti del Monza, ex Milan, Boateng e la influencer Zoe Cristofoli. “Il Boa ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con Zoe Cristofoli” scrive Dandolo.

Nulla di male, soprattutto dal momento che i due condividono la passione per i tatuaggi e ne sfoggiano diversi sui rispettivi corpi statuari. Se non fosse che la ex di Fabrizio Corona è ora fidanzata con il difensore del Milan Theo Hernandez. Che ci sia qualcosa di più sotto? Difficile dirlo al momento visto che le rispettive parti non hanno commentato nemmeno sui social. L’ultima foto dei due insieme risale allo scorso periodo natalizio. Al momento non sembra esserci aria di crisi ma nel mondo del gossip “mai dire mai”.

La Satta sullo sfondo soffre da sola

Il quarto lato resta per ora isolato. Si tratta di Melissa Satta che sul finire del 2020 ha messo fine per l’ennesima volta alla sua storia d’amore con Boateng, dopo una prima separazione e un riavvicinamento durato non molto. I due hanno un figlio di nome Maddox. La Satta ha confermato proprio recentemente di essere sola e di non avere una relazione corso e di voler per ora stare da sola. Sarà così anche per Boateng?

SPORTEVAI | 08-01-2021 11:32