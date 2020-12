Melissa Satta e Boateng, comunicato ufficiale: rotto il silenzio

Quando la crisi aveva ormai assunto proporzioni innegabili, Melissa Satta aveva optato per il silenzio. Un silenzio che ha rotto definitivamente oggi, Melissa, affidando a Instagram il suo scarno comunicato sulla separazione.

Il comunicato: Melissa Satta si separa da Boateng

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox 💙 -Melissa”.

Poche righe per riassumere nove anni insieme, un matrimonio e un figlio, Maddox. E una prima separazione che sembrava appartenere al passato, all’universo delle crisi matrimoniali. Invece qualcosa si è rotto e non c’è stato rimedio, cura o cambiamento in grado di sopperire.

Dopo settimane di indiscrezioni, Melissa ha preferito mettere a tacere il gossip e dare una versione definitiva, dopo la sua testimonianza anche sul Covid superato da lei e dal suo bambino.

“Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea. Diversi i tentativi fatti dal calciatore e dall’ex velina, soprattutto per l’amore che entrambi provano per il figlio Maddox, ma tra i due qualcosa si è rotto”, riportava Dagospia qualche settimana addietro.

Il matrimonio e Maddox: le priorità per Melissa Satta

La sua attenzione nei confronti del figlio Maddox si è costantemente palesata, anche in quei giorni complicati dal confronto con l’evolversi del proprio matrimonio in altro, come avviene in quelle famiglie che si misurano con il disfacimento, magari per rigenerarsi o assistere alla eventualità di tessere una relazione in una nuova forma.

Melissa, allora, aveva rimosso il cognome Boateng dal suo account e aveva deciso di cancellare tante foto che ritraevano lei con Kevin-Prince Boateng per segnare la cesura.

Il silenzio della Satta e di Boateng

Stavolta, la distanza sembrerebbe incolmabile davvero ma i gesti sono assai diversi. Rispetto a quando, in prossimità del Natale, la Satta aveva poi optato per una vacanza all’estero con la mamma, suo figlio e gli amici più cari, Melissa non ha rimosso alcuno scatto con Boateng, ma non ha commentato l’ultima indiscrezione rilanciata da Dagospia. Il suo silenzio è condiviso dal marito, che non ha rilasciato dichiarazioni in merito, né comunicati. Di lui, la Satta non ha parlato quando ha deciso di rendere pubblica la malattia e le sensazioni vissute quando ha scoperto di essere positiva e di aver combattuto il Covid.

In quel video, Melissa aveva rivolto un appello dopo quanto vissuto da lei e suo figlio per sensibilizzare sul lavaggio delle mani, l’uso dei dispositivi di protezione e il ricorso al distanziamento sociale.

VIRGILIO SPORT | 21-12-2020 11:27