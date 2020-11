Melissa Satta rompe il silenzio: "Ho avuto il Covid, sono debole"

Melissa Satta finalmente ha ricevuto la notizia più attesa: adesso sia lei, sia suo figlio Maddox hanno superato il Covid. “Siamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa”. E’ ricorsa ai social, la Satta. “Non si sa come questo Covid colpisce il nostro corpo, bisogna prestare attenzione”, ha puntualizzato Melissa, da sempre molto attenta alla cura del corpo e a temi legati al benessere e alla salute. Ma anche lei ha contratto il coronavirus e sviluppato la malattia. Una vicenda che l’ha comunque segnata e che l’ha indotta a lanciare un messaggio, una volta superato il fronte del Covid, come accaduto a personaggi pubblici come Carlo Conti e Gerry Scotti e dello sport, quali Federica Pellegrini e Paulo Dybala, solo per citarne alcuni.

Melissa Satta: “Ho vissuto questo momento in riservatezza”

“Non ne ho voluto parlare in precedenza forse per scaramanzia, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”, ha svelato ancora emozionata la Satta che ha ripercorso i momenti più complicati della malattia in una fase già molto delicata della sua vita personale, scaturita da una crisi che di nuovo scosso la serenità del suo matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng.

La modella ed ex velina ha deciso di entrare nel suo privato e di esternare quanto avvertito, i sintomi della malattia e dell’isolamento, a Milano: “Maddox è stato bene, io un po’ meno: ho avuto febbre a 39, ho preso antibiotici, ho avuto tosse, non ho potuto fare allenamenti. Sono ancora un pochino debole, ma ora mi riprendo e torno da voi”.

Il messaggio di Melissa Satta ai suoi followers

La volontà di Melissa, dunque, è di condividere questa fase delicata e di grande apprensione con i suoi followers nell’auspicio che possa diventare un’esperienza d’esempio a quanti la seguono così da mantenere alta l’attenzione e adottare le misure quali distanziamento, lavaggio frequente delle mani e dpi. “Ho un sacco di bei progetti da portare avanti. Giovedì sarò sul set e non vedo l’ora, adesso ricomincia un po’ tutto. Non è un momento facile, ma cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile. Non è stato facile stare chiusa in casa per due settimane: onestamente stavo impazzendo, non potevo muovermi, una settimana sono stata sempre a letto perché ero stanchissima, al decimo giorno ho potuto rivedere un po’ la luce…”.

La conduttrice televisiva e modella si è spesa in prima persona per sottolineare, ripetutamente, l’importanza di tutelarsi e di adottare ogni precauzione in prima persona: “Mi raccomando state attenti perché non si sa come questo Covid possa prendere il vostro corpo. Comunque, forza e adesso si ricomincia”, il suo appello.

VIRGILIO SPORT | 18-11-2020 11:58