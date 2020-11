Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, nuova crisi sotto l'albero

Quando la crisi aveva ormai assunto proporzioni innegabili, Melissa Satta aveva optato per il silenzio. E così anche oggi, che la separazione dal marito, il calciatore Kevin Prince Boateng, è più che una indiscrezione, la modella tace.

“Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea. Diversi i tentativi fatti dal calciatore e dall’ex velina, soprattutto per l’amore che entrambi provano per il figlio Maddox, ma tra i due qualcosa si è rotto”, riporta Dagospia.

Il matrimonio e Maddox: le priorità per Melissa Satta

La sua cura e la sua attenzione nei confronti del figlio Maddox si è costantemente palesata, anche in quei giorni complicati dal confronto con l’evolversi del proprio matrimonio in altro, come avviene in quelle famiglie che si misurano con il disfacimento, magari per rigenerarsi o assistere alla eventualità di tessere una relazione in una nuova forma.

Melissa, allora, aveva rimosso il cognome Boateng dal suo account e aveva deciso di cancellare tante foto che ritraevano lei con Kevin-Prince Boateng per segnare la cesura.

Il silenzio della Satta e di Boateng

Stavolta, la distanza sembrerebbe incolmabile davvero ma i gesti sono assai diversi. Rispetto a quando, in prossimità del Natale, la Satta aveva poi optato per una vacanza all’estero con la mamma, suo figlio e gli amici più cari, oggi Melissa non ha rimosso alcuno scatto con Boateng, ma non ha commentato l’ultima indiscrezione rilanciata da Dagospia. Il suo silenzio è condiviso dal marito, che non ha rilasciato dichiarazioni in merito, né comunicati. Di lui, la Satta non ha parlato quando ha deciso di rendere pubblica la malattia e le sensazioni vissute quando ha scoperto di essere positiva e di aver combattuto il Covid.

In quel video, Melissa aveva rivolto un appello dopo quanto vissuto da lei e suo figlio per sensibilizzare sul lavaggio delle mani, l’uso dei dispositivi di protezione e il ricorso al distanziamento sociale. “Maddox è stato bene, io un po’ meno: ho avuto febbre a 39, ho preso antibiotici, ho avuto tosse, non ho potuto fare allenamenti. Sono ancora un pochino debole, ma ora mi riprendo e torno da voi”. Non un accenno a Boateng, una parola. Una separazione delle parole che allude, da simili segnali, a uno strappo definitivo.

VIRGILIO SPORT | 24-11-2020 18:24