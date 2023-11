BoboTV, Adani rivela la nuova avventura con Ventola e Cassano e poi una frecciata a Vieri

La “separazione” della BoboTV con l’addio di Ventola, Cassano e Adani continua a creare polemica, ora sul caso interviene di nuovo Lele con una storia su Instagram nella quale annuncia un nuovo format

Altro che storie d’amore, sembra che a dividere e ad emozionare i tifosi ora siano le storie di Twitch e in questo caso specifico della BoboTV. La separazione di Bobo Vieri dai suoi compagni e colleghi di lavoro Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola continua a far discutere e a creare discussioni tra quegli utenti che non si perdevano una puntata degli appuntamenti su Twitch.

Adani: l’annuncio sul nuovo format

Non ci sono anche tutti i dettagli ma quello che è certo è che Adani, Ventola e Cassano non hanno alcuna voglia di rimanere dietro le quinte e quindi presto potrebbero tornare protagonisti di un nuovo format. Un annuncio anche se molto vago arriva da Lele Adani in una storia pubblicata su Instagram.

State tranquilli dove saremo noi ci sarà approfondimento, studio analisi, linguaggio, confronto anche acceso ci saranno anche vision differenti nelle opinioni, ci sarà continuo dibattito ma grande rispetto per il calcio ma con la massima libertà e non ci sarà nessun patto con il sistema.

La frecciata a Bobo Vieri

Nel messaggio pubblicato dall’ex volto di Sky, Lele Adani, c’è anche una domanda ai suoi follower che però sembra anche una chiara frecciata all’ex collega e a questo punto anche ex amico Bobo Vieri.

Io volevo chiedere a voi che ci avete accompagnato, che ci volete bene, ci chiedete di esserci. Da che parte vi schierate dalla parte della libertà o dalla parte del servilismo?

Bobo Vieri e il suo nuovo “panel” di ospiti

Christian Vieri ha già ricominciato il suo percorso da “broadcaster”, lanciando una nuova versione della BoboTV che lo vede accompagnato da personaggi diversi e nella prossima puntate del suo “Bobo Vieri Talk Show” andrà in onda in compagnia di Adriano, Nicola Amoroso, Mark Iuliano e Alessandro Diamanti. Le strade sembrano essersi dunque definitivamente separate e c’è da attendersi anche qualche nuova frecciata nei prossimi giorni.