BoboTV, Striscia La Notizia punge anche Vieri: consegnato il Tapiro d’Oro 

Dopo Cassano anche l’ex bomber riceve il premio dalla trasmissione di Canale 5 e spiega che alla base della separazione dai tre soci non c’erano motivazioni di ordine economico

07-11-2023 17:16

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lo smantellamento della BoboTv è argomento caldissimo per Striscia la Notizia: dopo Antonio Cassano, il programma di Antonio Ricci ha consegnato il Tapiro d’Oro anche a Christian Vieri. L’ex bomber ha escluso categoricamente che la divisione da Fantantonio, Daniele Adani e Nicola Ventola sia stata motivata da ragioni economiche.

BoboTV, Striscia La Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Vieri

Striscia La Notizia continua a cavalcare lo smantellamento della BoboTV. Dopo quello consegnato ad Antonio Cassano, Valerio Staffelli ha portato il Tapiro d’Oro anche a Christian Vieri: la consegna verrà trasmessa nella puntata di domani del programma di Canale 5, alle ore 20:35. L’inviato di Striscia ha chiesto all’ex bomber il motivo della separazione dal Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, ma Vieri è stato piuttosto evasivo.

BoboTV, le parole di Vieri sull’addio di Cassano, Ventola e Adani

“Non è vero niente” afferma Vieri quando Staffelli gli chiede se la frattura tra lui e gli altri 3 membri del gruppo storico della BoboTV fosse nata dal desiderio dell’ex attaccante di prendere da solo le decisioni sulla direzione da dare al programma web. “Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private – ha continuato Vieri – Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”.

BoboTV, Vieri nega motivi economici alla base della svolta

Vieri nega anche che la separazione sia arrivata per la volontà di Cassano di aggiungere un “quinto uomo” al programma: “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri”, ha dichiarato Vieri. L’ex attaccante si infuria poi quando vengono tirate in ballo motivazioni di natura economica. “A tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”, la conclusione di Vieri, che con quello consegnato stavolta tocca la doppia cifra in fatto di Tapiri d’Oro: ne ha infatti ricevuti 10 nel corso della sua carriera.