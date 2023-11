BoboTV, Cassano incassa il Tapiro d'Oro: a Striscia la Notizia la verità sulla rottura con Christian Vieri

Tapiro d'Oro numero venti per Antonio Cassano dopo l'improvvisa e clamorosa esclusione, insieme a Daniele Adani e Nicola Ventola, dal cast della BoboTv.

06-11-2023 16:57

C’eravamo tanto amati. L’improvvisa e clamorosa rottura tra Christian Vieri e gli altri storici protagonisti della BoboTV, Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per gli appassionati. Tantissimi, soprattutto tra i più giovani, gli spettatori di ogni puntata della trasmissione su Twitch, rimasti spiazzati dalla comunicazione di Vieri – lo scorso venerdì sera – sul fatto che d’ora in avanti avrebbe proseguito da solo. Tra gli “spiazzati”, non solo i fan: anche lo stesso Cassano.

BoboTv, i social contro Cassano e Adani

Fantantonio era una delle anime della BoboTv, insieme ad Adani il vero animatore delle discussioni e delle riflessioni più stravaganti e colorite. Probabilmente molto più dello stesso “padrone di casa”, Bobo Vieri, o dell’altro ospite fisso, Nicola Ventola, spesso sullo sfondo. E Cassano, uno dei tre “esclusi” dalla trasmissione, è stato omaggiato da Valerio Staffelli e da Striscia la Notizia: in questo momento, infatti, sarà “attapirato” come non mai. Anche perché, sui social, sono stati in pochi a esprimergli solidarietà. Molti, anzi, hanno infierito soprattutto nei suoi confronti, e in quelli dell’amico Adani.

Tapiro d’Oro a Cassano dopo l’esclusione

Stasera (Canale 5, ore 20.35) il servizio completo della consegna del Tapiro d’Oro numero venti per l’ex trequartista di Bari Vecchia, primo sportivo nella storia dell’arcinoto telegiornale satirico di Antonio Ricci, terzo nella classifica generale dietro soltanto a Belen Rodriguez e Rosario Fiorello. Consegna di cui l’ufficio stampa della trasmissione ha fornito qualche succosa anticipazione, capace di far luce sui veri motivi alla base della scissione dello storico cast del programma.

La verità di Fantantonio sulla rottura

Così Cassano ha risposto alle sollecitazioni di Staffelli:

Questioni economiche? I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada.

L’inviato di Striscia ha insistito, chiedendogli allora se Vieri volesse “comandare”. Questa la risposta di Cassano:

Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque.

Insomma, spunta una quinta persona alla base del rumoroso divorzio che ha sconvolto l’asset e il format tradizionale della BoboTv. Della questione si è occupato pure l’ormai onnipresente Fabrizio Corona.