BoboTV, Adani riapre la polemica con una domanda per Vieri

Mentre l’ex attaccante volta pagina annunciando i nuovi ospiti del programma, la sua ricostruzione dei fatti viene smontata dall’opinionista in una storia su Instagram

10-11-2023 16:35

Christian Vieri ha inaugurato il nuovo corso della BoboTV svelando i nuovi ospiti del programma, ma intanto la polemica sull’addio di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola non si placa: è il primo a riaprire il caso con una storia su Instagram.

BoboTV, il nuovo corso annunciato da Vieri

Christian Vieri ha voltato pagina alla BoboTV dopo l’addio di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola con una puntata in cui l’ex centravanti ha dialogato Gabboman e Fabio, youtuber di fede romanista, il match analyst Emiscouting e, altri opinionisti-tifosi come l’interista Luca Mastrangelo, il comico juventino Edoardo Mecca e Mirko Cisco. “Avevo voglia di cambiare e sentire altre persone – ha spiegato Vieri tornando sul cambio del cast della BoboTV -. Mi scrivono: perché gli youtuber? Ogni lunedì cambierò. Nelle prossime settimane vedremo chi chiamare”. Successivamente Vieri ha annunciato quelli che saranno i prossimi ospiti: Adriano, di Nicola Amoruso, Mark Iuliano e Alino Diamanti.

BoboTV, la domanda polemica di Adani a Vieri

Mentre Vieri prosegue per la sua strada, però, uno dei suoi ormai vecchi soci riapre la polemica sul nuovo corso della BoboTV. Si tratta di Lele Adani che in una storia su Instagram ha contestato la versione dei fatti data da Vieri: nessun attacco esplicito da parte dell’ex difensore, che si è limitato a porre una domanda che però mette in contraddizione quanto sostenuto da Vieri. “Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva?”, ha domandato Adani prima di chiudere il video con il suo consueto saluto: “Viva il futbol!”.

BoboTV, i tifosi-spettatori si dividono

La domanda su Instagram di Adani ha acceso il dibattito tra i tifosi e i fan della BoboTV sui social network. “Già, perché? Mi pare chiaro che Vieri ha detto solo la sua verità”, il commento di Markus su X. “Vieri non ci sta facendo una gran figura”, aggiunge Fran. Per Cico, invece, “Vieri ha fatto bene a sbattere fuori quei tre”. Gioia, infine, sottolinea come “Adani l’ha presa benissimo… dai Lele che ti resta la Rai”.