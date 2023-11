Vieri riparte da Gabboman e Fabio, i youtuber tifosi della Roma nella nuova versione della BoboTV

La BoboTV cambia completamente volto: dopo l’addio di Adani, Cassano e Ventola, Vieri lancia il suo nuovo talk show che nella puntata di stasera vede la presidente degli YouTuber Gabboman e Fabio

06-11-2023 18:43

Addio alla Bobo Tv, ecco il “Bobo Vieri Talk Show”: rivoluzione ai tempi di internet in cui il calcio si racconta in maniera diversa rispetto al passato. Non ci sono più i salotti ingessati della televisione, i tempi imposti dagli spazi pubblicitari e dal palinsesto ma si può andare avanti a ruota libera. La BoboTv è stata una rivoluzione nel panorama del calcio italiano con 4 ex giocatori (Vieri, Ventola, Adani e Cassano) che hanno deciso di prendere le redini della narrazione e si sono lanciati in un mondo tutto nuovo.

BoboTV: l’addio che ha spiazzato tifosi e social

Qualche giorno fa il fulmine a ciel sereno: Bobo Vieri rimane da solo. La BoboTv perde in un colpo solo tre dei suoi protagonisti: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Una decisione annunciata dall’ex attaccante di Lazio, Juventus e Inter che ha fatto discutere e che ha spiazzato tifosi e social, che nella BoboTv vedeva un modo diverso di parlare di calcio.

Qualche espressione colorita di troppo sicuramente, ma anche la voglia di sbilanciarsi al punto da prendere cantonate clamorose: gli sfoghi di Cassano e il suo “alla carlona” sono diventati cult, così come la filosofia di calcio e “padre tempo” di Lele Adani.

Nasce il Bobo Vieri Talk Show

La BoboTv non esiste più, ora neanche da un punto di vista “nominale”. Vieri sembra deciso a tagliare di netto i ponti con il passato e ora si lancia nel suo nuovo progetto chiamato “Bobo Vieri Talk Show”. Al centro di questo nuovo format ci sarà ovviamente l’ex attaccante che non avrà più degli accompagnatori fissi ma nel corso delle puntate si dovrebbero avvicendare diversi ospiti che sono legati al mondo del calcio.

Gabboman e Fabio: i due YouTuber romanisti

La voglia di rilanciare subito la sua immagine e il suo progetto non hanno fatto perdere tempo a Bobo Vieri che ha già annunciato gli ospiti della prima puntata del nuovo format. Si tratta di due youtuber Gabboman e Fabio, grandi tifosi della Roma che nel corso degli anni hanno raggiunto una grande popolarità.

Il canale YouTube di Gabboman che è stato uno dei primi a lanciarsi in questo modo digitale conta oltre 500mila iscritti, ha cominciato molti anni fa e nel corso del tempo a lui si è aggiunto anche il fratello Fabio.

I suoi contenuti vanno dalle live-reaction alle partite della Roma, ai video mentre gioca a playstation con il fratello Fabio. I suoi video nel corso del tempo sono stati molto apprezzati dai tifosi della Roma e non solo, visto che nel corso del tempo ha cominciato a toccare anche altri aspetti del calcio italiano, sempre con uno stile molto ironico e particolare.

