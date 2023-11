BoboTV, Vieri ha scelto i sostituti di Adani, Cassano e Ventola: i quattro nomi svelati su Instagram

Svelati sui social i nomi dei protagonisti della prossima puntata del Bobo Vieri Talk Show: si tratta dell'Imperatore Adriano, di Nicola Amoruso, Mark Iuliano e Alino Diamanti.

09-11-2023 19:50

La frattura con gli storici compagni di viaggio è diventata uno dei temi caldi degli ultimi giorni, con ipotesi più o meno fantasiose sui motivi all’origine della clamorosa rottura che sono state smentite con forza dai diretti interessati. Il futuro della BoboTV è ormai deciso: Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola non faranno più parte del team. L’unico segnale di continuità col passato della trasmissione è rappresentato dal “padrone di casa”, Bobo Vieri. E non a caso il programma ora si chiamerà Bobo Vieri Talk Show.

Bobo Vieri Talk Show: i prossimi ospiti

L’appuntamento con la prossima puntata è fissato per le 21 di lunedì 13 novembre su Twitch. Con chi? Con Vieri e quattro “special guests”, annunciati direttamente su Instagram dall’ex bomber, tra le altre, di Juventus, Lazio, Inter e Milan. I quattro ospiti speciali della puntata di lunedì, i quattro sostituti di Adani, Cassano e Ventola saranno tre ex compagni di squadra di Bobo, più un vecchio amico: si tratta di Adriano, Nicola Amoruso, Mark Iuliano e Alessandro Diamanti.

Adriano, Amoruso, Iuliano e Diamanti con Bobo

Con Amoruso e Iuliano, Vieri ha giocato per una stagione alla Juventus, nel 1996-97. Nick, in particolare, è stato partner d’attacco di Bobo sotto la guida di Marcello Lippi, mentre Iuliano era già una colonna della difesa. In quell’annata i bianconeri vinsero uno scudetto e raggiunsero la finale di Champions League, persa 3-1 a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund nonostante un gol-capolavoro di tacco di Del Piero. Anche Adriano, soprannominato “L’Imperatore”, è stato compagno di squadra (e di reparto) di Vieri nella sua ultima stagione con la maglia dell’Inter. Con “Alino” Diamanti, invece, Bobo non ha mai giocato.

Cassano, Adani e Ventola faranno nuovo programma?

Cambio di rotta, dunque, dopo che nella prima puntata post scissione Vieri aveva condotto da solo e nella seconda aveva dato spazio a youtuber e personaggi del mondo del web. Nella prossima puntata spazio riservato nuovamente a ex calciatori. E a proposito: come reagiranno stavolta Adani, Cassano e Ventola? Rumors e indiscrezioni si moltiplicano, mentre aumenta il numero di utenti che chiedono ai tre “epurati” di costituire un talk show tutto loro, che magari possa fare concorrenza a quello dell’ex amico.