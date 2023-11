Juve, buon compleanno Alex Del Piero e sui social spunta una valutazione tecnica del 1991

Una bandiera della Juventus in un’epoca in cui di bandiere forse non ce ne sono più. Alessandro Del Piero ha rappresentato molto più di un numero 10 e di un grande calciatore per i colori bianconeri, è stato un simbolo della Vecchia Signora nella “buona e nella cattiva sorte” e oggi che compie 49 anni di certo i tifosi non si dimenticano di lui.

Nel giorno del compleanno di Alex Del Piero spunta anche un documento inedito. Si tratta di una valutazione tecnica redatta dallo staff degli osservatori della Juventus il 29 ottobre del 1991 in occasione della gara di Primavera tra Inter e Padova. A pubblicarle l’account Twitter GJustjuve che fa capo a Giuseppe Bognanni che per il club bianconero si occupa della pagina Twitch. La firma è quella dell’osservatore Venturi che nella sua relazione scrive:

Struttura fisica non eccezionale ma normale per la sua età, così anche le qualità atletiche non super ma buone. Eccellente invece il bagaglio tecnico tattico. È stata una gara in prevalenza di contenimento per la sua squadra con buon ritmo e grande agonismo. Difficile particolarmente per lui che è già oggetto di particolari attenzioni da parte degli avversari (marcatura rigida di Conte).

Proprio in questa situazione si è visto il giocatore intelligente. Trovando difficoltà in avanti ha arretrato il suo raggio d’azione giocando soprattutto per la squadra ed evidenziando un attività e una predisposizione al sacrificio raramente riscontrabili in questi giocatori molto tecnici. Ogni volta che è entrato in azione ha sempre fatto la cosa giusta, ambidestro, tecnica, tempo di visione di gioco eccellenti e naturali.