Bologna, Arnautovic: passo indietro del Manchester United

10-08-2022 09:07

Non sarà in Premier League, per adesso, il futuro di Marko Arnautovic.

Il centroavanti del Bologna e della nazionale austriaca infatti, non vestirà la gloriosa maglia del Manchester United, ma rimarrà al Bologna. Il motivo? il grande malcontento dei tifosi. Una volta saputo dell’interessamento, i supporters dei Red Devils hanno sommerso di proteste il club che, pronto al rilancio dopo un no del Bologna alla prima offerta, hanno deciso di rinunciare all’attaccante austriaco.

Il tecnico dello United, Ten Hag, è ancora alla disperata ricerca di un centravanti, ed è già abbondantemente sotto pressione dopo l’amaro esordio in Premier, pare che nessuno voglia vestire la storica casacca dei Red Devils e l’ultima idea della dirigenza ha mandato su tutte le furie la già frustrata tifoseria. “Uno scherzo di poco gusto” il modo in cui i supporters avevano apostrofato l’eventuale arrivo di Arnautovic, che nonostante tutto conoscerebbe anche già abbastanza bene il campionato avendo vestito le maglie di Stoke e West Ham.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE