C'è chi nel campionato italiano ha fatto peggio del difensore colombiano...

04-05-2023 21:23

La partita tra Empoli e Bologna si è sbloccata dopo appena 37″ grazie a un autogol di Lucumi. Sfortunato due volte il giocatore rossoblu, che si è visto anche annullare la rete del pareggio dopo l’intervento del var.

L’unica consolazione per Lucumi è che non ha battuto il record dell’autogol più veloce della storia della Serie A: appartiene infatti ancora a Pjanic in Genoa-Juventus del 2017, dopo appena 18″.