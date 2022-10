Bologna: avanti con Thiago Motta, ma problemi per Arnautovic

11-10-2022 15:11

Non ha iniziato nel migliore dei modi l’avventura in rossoblù Thiago Motta che su tre gare è riuscito a portare a casa soltanto un pareggio contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. Prima la sconfitta casalinga contro l’Empoli all’esordio sulla panchina felsinea e poi il 3-0 maturato allo Stadium contro la Juventus. Voci e rumors sotto i portici della città davano già in bilico la panchina del brasiliano che invece ha ottenuto la fiducia della dirigenza rossoblù in un confronto pacato avvenuto a Casteldebole.

Thiago Motta sta quindi preparando la difficile trasferta di Napoli, dove domenic il Bologna affronterà i primi della classe. Proprio oggi il tecnico dei rossoblù ha dovuto fare a meno del lavoro in gruppo di Marko Arnautovic fermato da una lombosciatalgia che si porta dietro già da qualche mese.

Difficile adesso ipotizzare una sua presenza per Napoli, certo è che, il suo eventuale forfait, priverebbe i felsinei dell’uomo più pericoloso. L’austriaco capocannoniere del campionato con sei reti come Ciro Immobile sarà rivalutato nelle prossime ore.