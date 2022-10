Bologna, Barrow torna in gruppo che si prepara per il Napoli

12-10-2022 15:22

Continuano gli allenamenti del Bologna di Thiago Motta in vista della trasferta di Napoli: nella seduta tecnico-tattica di questa mattina sul terreno di Casteldebole, con partitella finale, Musa Barrow si è allenato in parte con i compagni. Differenziato, invece, per Charalampos Lykogiannis, Adama Soumaoro e Marko Arnautovic, così come per Denso Kasius a causa di una contusione al polpaccio destro.

Rossoblù che dopo la vittoria sfumata in casa contro la Sampdoria fanalino di coda, nell’insolito scontro salvezza dello scorso sabato sera, mette nel mirino, ora, la capolista, impegnata nel tardo pomeriggio odierno nella sfida di Champions League al “Diego Armando Maradona” (stadio che ospiterà i rossoblù, domenica alle 18) contro l’Ajax, che potrebbe valere la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale.