Bologna-Cagliari, Keita ha la tonsillite: non convocato

31-10-2021 18:56

Avvio a dir poco deludente per il Cagliari nella Serie A 2021/2022. La squadra rossoblù si trova sul fondo della classifica, causa diverse sconfitte e un solo successo, contro la Sampdoria, ottenuto negli ultimi due mesi. Prestazioni da rivedere e sfortuna, anch’essa da considerare.

Per il match contro il Bologna dell’undicesimo turno, il Cagliari recupera giocatori fondamentalei come Caceres, Godin e Nandez, comunque non al meglio, ma deve fare i conti con l’indisponibilità di Keita Balde, fermato da una tonsillite e non convocato per la sfida del lunedì sera.

Keita era rimasto in panchina nella gara contro la Roma, in cui il Cagliari era andato in vantaggio, prima di essere rimontato all’Unipol Domus: subentrato nella ripresa tra gli applausi dei giocatori di casa, l’ex Inter non era riuscito a dare una svolta al match, rimediando così il sesto k.o.

Contro il Bologna di Mihajlovic, attualmente al doppio dei punti in classifica, ci sarà dunque nuovamente Pavoletti, tra i migliori in campo contro la Roma, nuovamente in rete dopo mesi di attesa. Per Keita, invece, ritorno in campo in Sardegna sabato 6 novembre contro l’Atalanta.

Arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi, Keita ha segnato due goal e fornito due assist nelle prime otto gare ufficiali con la maglia del Cagliari. Per risalire la china servono le sue reti e la sua tecnica, ma almeno fino all’undicesimo turno, non potrà contribuire alla causa rossoblù.

Per Keita, tra l’altro, la possibilità di spezzare la maledizione contro l’Atalanta: in nove gare ufficiali contro la Dea non ha mai segnato, rimediando quattro sconfitte e tanto rammarico. Prossimo step, tornare in campo e farlo al meglio, per il Cagliari e Mazzarri.

OMNISPORT