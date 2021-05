Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: gioca Pulgar

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-FIORENTINA

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Danilo, Tomiyasu, Soumaoro; Skov Olsen, Vignato, Soriano, Svanberg, De Silvestri; Barrow, Palacio

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Non sono ancora salve, Bologna e Fiorentina: una sfida essenziale per entrambe di scena al Dall’Ara. I viola hanno quattro punti in meno e maggior bisogno di vincere, ma gli emiliani possono sfondare quota 40 ed essere praticamente sicuri della Serie A.

Mihajlovic propone Barrow e Palacio in attacco, ci saranno Soriano e Vignato in mezzo con Svanberg. Esterni di centrocampo De Silvestri e Skov Olsen, mentre in porta giocherà come sempre Skorupski. In difesa Tomiyasu, Danilo e Soumaoro.

Nella FIorentina nessun dubbio in attaccon Vlahovic e Ribery punte come di consueto, mentre Biraghi e Venuti saranno gli esterni. In mezzo Pulgar e non Castrovilli insieme a Bonaventura ed Amrabat. Davanti a Dragowski ci sono Milenkovic, Pezzella e Caceres.

OMNISPORT | 02-05-2021 14:12