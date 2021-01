Bologna-Hellas Verona, l'amarezza di Ivan Juric

Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Bologna, il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport, non nascondendo rabbia e amarezza per la partita appena persa:

“Non possiamo prendere gol così su un taglio prevedibile, Dimarco avrebbe dovuto essere più stretto. Il Bologna è pieno di talenti e ha meritato la vittoria, anche se siamo stati vicini al pareggio nel secondo tempo. È stata una partita dura e tosta, non siamo stati lucidi e cattivi, poi il Bologna si è chiuso. Bisognava interpretare meglio la partita. Kalinic si allena col gruppo da dieci giorni, ci vuole tempo perché entri in forma. Ci vuole pazienza, ma non deve solo segnare”.

Poi una chiusa sul calciomercato, a cui Juric evita di rispondere:

“Non parlo di mercato, altrimenti esco fuori di testa. Però mancano alcuni giocatori”.

OMNISPORT | 16-01-2021 17:25