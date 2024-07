Bologna, il doppio annuncio su Calafiori: Benedetta Boeme rivela la rottura e poi lo manda all’Arsenal

L’ormai ex fidanzata del difensore della nazionale italiana ha rivelato la fine della loro relazione e poi ha continuato: “Gli auguro tutto il meglio all’Arsenal”. Doccia gelata per la Juve?

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Due notizie in un colpo solo, una decisamente più importante almeno per quanto riguarda gli appassionati di calcio. Sembra che Riccardo Calafiori nella prossima stagione giocherà in Premier League con la maglia dell’Arsenal, un trasferimento di cui si era parlato a lungo negli ultimi giorni ma che sembrava essersi arenato con la Juventus che continuava a seguire da vicino la situazione.

La rivelazione di Benedetta Boeme

Due notizie, si diceva, ed entrambe arrivano da Benedetta Boeme che sui social ha deciso di dare un po’ di novità ai suoi follower e a quelli del difensore del Bologna: “Molti di voi mi hanno chiesto cosa stia succedendo nella mia vita ultimamente così ho deciso di chiarire che io e Riccardo non stiamo più insieme, almeno per il momento. Non so se lo supereremo ma ne dubito. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare quanto successo negli ultimi 3-4 giorni e ne ho ancora bisogno”.

Una rottura che sarebbe nata anche da un video che è girato sui social negli ultimi giorni con Calafiori un po’ troppo “amichevole” con un’altra ragazza: “Grazie a tutti coloro che i hanno mostrato il video circolato questo settimana. Era importante per me sapere la verità. L’ho guardato molte volte, cercando una motivazione per perdonare ma on ce l’ho fatto. E’ stata una decisione difficile”.

L’annuncio all’Arsenal

In un’epoca con tanti insider di mercato potrebbe essere la prima volta che una ex fidanzata regala una notizia su un trasferimento, Boeme infatti continua: “Gli auguro al meglio all’Arsenal, ha tutto il mio supporto”. Una rivelazione importante visto che negli ultimi giorni si era parlato di una trattativa bloccata tra il giocatore e i Gunners e di un possibile nuovo inserimento della Juventus. Ora invece sembra tutto spedire in maniera velocissimo con Calafiori che va verso la Premier League mentre il Bologna si prepara a incassare 50 milioni (ma dovrà girarne la metà al Basilea) mentre il neo single Riccardo firmerà un contratto da 4 milioni all’anno fino al 2029.

Il bacio dopo il match con la Juventus

Benedetta Boeme era diventata una sorta di “idolo” dei social lo scorso 20 maggio alla fine del match tra il Bologna e la Juventus. La 27enne modella infatti ha praticamente fatto irruzione in campo ed è andata a baciare il suo Riccardo che in quel momento era impegnato in un’intervista televisiva con Dazn. Una dichiarazione d’amore che sembrava destinata a durare e che invece si è spento nel giro di qualche mese. E ora di mezzo ci potrebbe essere anche la Manica.