Calafiori traditore: balla e corteggia in party una ragazza e scatta gogna social dopo Euro2024

Occhio a cosa si fa in vacanza se sei appena uscito da un Europeo fallimentare. Lo sanno bene gli azzurri, che sono stati assai criticati per l’aria scanzonata mostrata nelle foto al mare, ma se sei anche pubblicamente fidanzato e ti fai beccare con un’altra sono guai ancor più grossi ed è quello che è capitato a Calafiori.

Calafiori, trattativa con Arsenal in stand-by

Dopo gli Europei in Germania sembrava cosa fatta il trasferimento di Calafiori all’Arsenal, che aveva bruciato la concorrenza – beffando soprattutto la Juventus di Thiago Motta che lo avrebbe rivoluto con sè – ma c’è stato uno stop alla trattativa. Il Basilea, da dove lo prese il Bologna, vanta una percentuale da incassare. Il club svizzero, infatti, pretende il 50% della cifra mentre gli emiliani vorrebbero maggiormente riconosciuto il grande lavoro svolto sul giocatore nell’ultima stagione.

L’Arsenal ha raggunto l’accordo col Bologna per la cifra di 50 milioni ma resta da capire quanti di questi soldi finiranno realmente nelle casse del club rossoblù e quanti dovranno essere versati al Basilea. Non un dettaglio, anzi. Il giocatore, dal canto suo, ha già dato piena disponibilità al trasferimento anche perché all’Arsenal andrebbe a guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, bonus inclusi ma intanto dovrà recarsi in ritiro con i rossoblù di Palladino a Valles dal 22 luglio, fino a quando la situazione non si sbloccherà.

Il bacio in diretta della fidanzata a Calafiori

Se però questo dovrebbe essere un problema agevolmente superabile, i problemi arrivano sul fronte privato. Si ricorderà che lo scorso maggio, dopo il pareggio del suo Bologna per 3-3 contro la Juventus, risultato che permise agli emiliani di accaparrarsi un posto in Champions, nell’intervista post-match su Dazn mentre Calafiori rispondeva alle domande di Giorgia Rossi, la fidanzata del difensore fece un’irruzione in diretta per baciarlo.

Chi è Benedetta, la fidanzata di Calafiori

Si tratta di Benedetta che ha 27 anni e dalle foto che pubblica sui social sembra lavori come modella. Sul suo profilo Instagram condivide molte foto con il fidanzato, dalle vacanze insieme fino a romantiche dediche a corredo degli scatti di coppia: “Sei l’amore della mia vita”, “Tu sarai per sempre”, “Sarò la tua spalla per tutta la vita. Tu sei la mia poesia”. Tra le foto pubblicate sull’account Instagram di Benedetta, anche uno in cui mostra il tatuaggio che condivide con il suo ragazzo Riccardo Calafiori. La scritta sul dito Koi no yokan che tradotto significa “Sentimento d’amore” viene spiegato con una foto: “Incontrare qualcuno e sentire di essere destinati ad innamorarsi a vicenda”.

Il video galeotto su Tik-Tok

Calafiori però è stato beccato da un tifoso a un party “bollente” mentre si trovava in vacanza con tanto di video pubblicato su Tik-Tok in cui lo si vede ballare e corteggiare un’altra ragazza. Immagini che hanno scatenato presto la bufera social perché al possibile “tradimento” si aggiunge la ferita mai sanata della figuraccia azzurra a Euro2024, come ben sanno anche Scamacca e altri suoi compagni bersagliati sul web per video e foto delle loro vacanze.

Le reazioni dei tifosi sui social

Il video del party è diventato rapidamente virale sui social media, suscitando una grande curiosità tra gli utenti e si scatena la gogna da parte di alcuni: “Ma non é la sua fidanzata?”, oppure: “Raga, sono di Bologna, vi dico solo che non è una novità” e poi: “Pagato miliardi per fare autogol e dopo aver fatto così schifo come minimo dovevano starsi a casa a riflettere invece di fare la bella vita. vergogna” e anche: “Dovrebbero vergognarsi tutti”.

Non manca chi però difende il giocatore: “Sinceramente lui insieme a Donnarumma sono gli unici che si possono godere le vacanze senza rimpianti” e poi: “Ma è un ragazzo di vent’anni che è giusto che si diverta” e anche: “L’unico insieme a Gigio a cui non va imputato assolutamente nulla, i vari Scamacca Pellegrini e Cristante, invece...”e ancora: “Esce dall’Europeo e quindi per te non deve più uscire di casa per tutta la vita vero?” e infine: “L’unico mese che hanno di vacanza secondo voi dovrebbero stare a piangere fiumi di lacrime per l’uscita meritatissima di un’Italia totalmente imbarazzante?”.