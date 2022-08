Bologna, il fratello di Arnautovic conferma la trattativa con lo United

08-08-2022 20:00

L’agente di Marko Arnautovic ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta da “un noto club”, in seguito alle voci che collegano il Manchester United a un’offerta per l’attaccante del Bologna.

L’attaccante austriaco si è unito ai felsinei lo scorso anno, dopo aver trascorso due anni con lo Shanghai Port nella Super League cinese.

Ma nel fine settimana si è diffusa la notizia che lo United, che ha subito una sconfitta all’esordio in Premier League contro il Brighton&Hove Albion, stava valutando una mossa inaspettata per il 33enne.

Il Bologna avrebbe rifiutato un’offerta iniziale del club di Old Trafford, ma ora Danijel Arnautovic – agente e fratello del campione austriaco – ha confermato l’esistenza di un’offerta e ha dichiarato che stanno lavorando per portarla a termine.

“È vero che c’è un’offerta da parte di un club molto conosciuto”, ha dichiarato a Kurier. “Sono in contatto con il Bologna per vedere se si può concretizzare”.

In precedenza Arnautovic ha trascorso sei anni nella massima serie inglese, di cui quattro allo Stoke City e due al West Ham.

Da quando è arrivato al Bologna l’anno scorso, l’attaccante ha forse espresso il miglior calcio della sua carriera, segnando 14 gol in 33 partite di Serie A.

La notizia di un possibile trasferimento del giocatore, tuttavia, è stata accolta con una reazione ampiamente negativa da molti tifosi e personaggi legati allo United, tra cui l’ex capitano Gary Neville, che ha etichettato questa operazione come una “mossa disperata”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE