Bologna: in arrivo il greco Hatzdiakos

23-08-2022 16:47

I recenti arrivi di Lucumì e Sosa non hanno ancora fatto porre la parola fine sul mercato del Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo l’uscita di uno tra Bonifazi, Mbaye e Dijks potrebbe arrivare un altro rinforzo nel reparto arretrato. Sul taccuino di Giovanni Sartori vi è riportato il nome di Pantelis Hatzidiakos, centrale greco dell’AZ Alkmaar che ha già ottenuto anche 19 presenze con la maglia della propria nazionale e può giocare come esterno difensivo. Il Bologna vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

