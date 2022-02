Bologna, Mihajlovic: "Ad Arnautovic ho spiegato che servono gol"

21-02-2022 23:37

Al termine del match vinto contro lo Spezia 2-1, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Soddisfatto? Si. Sicuramente siamo usciti fuori da un momento difficile. Siamo andati in vantaggio ma alla fine siamo usciti vittoriosi. 12 tiri in porta, 11 angoli a zero. Abbiamo cercato sempre di giocare e rischiando, mettere 4 attaccanti, abbiamo messo tutto il potenziale offensivo. Alla fine devo fare i complimenti ai ragazzi, adesso pensiamo a sabato per cercare di fare qualche vittoria di fila. Sicuramente alcuni risultati negativi sono stati causati anche da Covid, infortuni. Dopo la sosta e fino ad oggi ci siamo allenati bene, tutti disponibili e siamo saliti molto di condizione fisica. Oggi, al di là di tutti i moduli, sono entrati con la testa giusta. Merito loro, mi hanno dimostrato disponibilità e fiducia. Non era facile, ma lo hanno interpretato bene”.

Mihajlovic si è poi soffermato su Arnautovic, protagonista del match: “Ha fatto bene, già con l’Empoli, con la Lazio così così. Abbiamo parlato in settimana e gli abbiamo fatto capire che lui è diverso dagli altri attaccanti, che gli piace più fare assist che fare gol, e a noi servono i gol. Oggi ha fatto diversi tiri e fatto ciò che deve fare. Speriamo che continui così”.

OMNISPORT