Bologna, Mihajlovic: "Buona stagione, poteva andare peggio"

In vista del match con la Fiorentina, Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa: “Gli infortuni fanno parte del calcio e questa è una situazione che hanno affrontato tutti. Con più giocatori disponibili avremmo avuto più scelte durante le partite ma quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto a prescindere dagli infortuni perché la prestazione c’è sempre stata. Per quello che abbiamo prodotto meritavamo di più ma se le cose si ripetono sempre ė un nostro difetto. Si poteva fare meglio, si, ma anche peggio”.

Il tecnico del Bologna ci tiene a precisare una cosa: “Non siamo mai andati nella mischia delle retrocessione e vista la stagione credo sia un buon risultato. Poi noi tutti vorremmo andare in Europa però bisogna guardare indietro alle squadre che sono in difficoltà. Siamo stati bravi perché non ci siamo mai fatti prendere dal panico e siamo sempre stati convinti di noi stessi. I conti comunque li faremo alla fine… chi l’ha detto che non possiamo vincere tutte e cinque le prossime partite? Ė un buon risultato arrivare a cinque partite dalla fine con gli obiettivi che dipendono tutti da te: con 5 vittorie potremmo fare anche il record di punti”.

OMNISPORT | 01-05-2021 16:37