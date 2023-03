Bologna, Motta: "Sono soddisfatto"

Il tecnico dei rossoblu: "Cambiaso ha un risentimento muscolare e Arnautovic una contusione: li valuteremo".

18-03-2023 20:55

Dopo il 2-2 contro la Salernitana, il tecnico del Bologna Motta ha ammesso: “Soddisfatto? Sicuramente. Una partita giocata bene, con tutte le difficoltà di giocare in questo momento contro la Salernitana. Abbiamo cercato fino alla fine di vincere. La prova che i ragazzi stavano bene in campo. Abbiamo giocato molto bene da squadra. Abbiamo pareggiato subito dopo il loro gol, poi c’era un rigore per noi e in generale la squadra ha tenuto fino alla fine e sono contento per il carattere e l’ambizione mostrate”.

Sui gol subiti, Motta dice la sua: “Il primo era da evitare, anche se non era corner ma rinvio dal fondo per noi. Abbiamo fatto una buona prestazione, contro una squadra pericolosa in contropiede. Abbiamo concesso poco e siamo sulla strada giusta”.

Da monitorare con attenzione due giocatori: “Cambiaso ha un risentimento muscolare e Arnautovic una contusione: li valuteremo”, ha concluso Motta.