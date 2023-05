Bologna, Motta: "Vittoria meritata, dispiace per la Cremonese"

Il tecnico dei rossoblu: "Il rosso a Orsolini? Non penso sia inesperienza, in alcuni momenti è concentrato e fa le cose giuste, in altri no".

20-05-2023 19:05

Queste le parole di Motta dopo il successo del Bologna sulla Cremonese: “Prestazione buona dal primo minuto all’ultimo. Buona partita, mi dispiace per la Cremonese, per i loro obiettivi era una partita importante. Abbiamo giocato al massimo, vittoria meritata. Noi cerchiamo sempre di giocare con le nostre idee, ma l’avvesario cambia, cerca di limitare la fase offensiva e ogni tanto ci hanno messo in difficoltà. Con la Roma abbiamo difeso benee e dominato, ma si sono difensi bene. Abbiamo la responsabilità di dare sempre il massimo, migliorando in ogni partita. Sono contento per la nostra gente, i ragazzi se lo meritano”.

“Il rosso a Orsolini? Non penso sia inesperienza – continua Motta -, in alcuni momenti è concentrato e fa le cose giuste, in altri no. Deve migliorare in alcune situazioni. Arnautovic? Ha fatto bene, ha segnato, chiaramente è uscito coi crampi. E’ stanco, non giocava da tempo”.

Conclusione sul maltempo che ha colpito violentemente l’Emilia Romagna: “Il momento non è bellissimo. In un momento di difficoltà speriamo di portare un po’ di allegria stando vicini a chi soffre. La vita è la cosa più importante”, ha concluso Motta.