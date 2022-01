Bologna: per il centrocampo piace molto Aebischer

20-01-2022 10:28

Sembrava tutto fatto per lo sbarco del centrocampista svizzero in Sardegna, ma alla fine, a quanto pare è saltato tutto per una duplice motivazione: il giocatore non era più convinto della destinazione e il Bologna di SInisa Mihajlovic si è intromesso nella trattativa, convincendolo.

Aebischer ha voluto prendersi, come raccontato, qualche giorno riflessione in più. Nulla contro il Cagliari, neanche un rifiuto ma soltanto il desiderio di valutare eventuali altre proposte, come se aspettasse un altro club. Detto no anche alla Sampdoria, il centrocampista dello Young Boys è quindi vicinissimo allo sbarco sotto le due torri.

Gli isolani avevano pensato a un prestito con una base di 500 mila euro più 3.5 milioni di obbligo. Il Bologna non è intenzionato ad alzare la posta e proporrà l’obbligo solo a determinate condizioni (presenze). L’affare, dunque, sta virando sempre di più verso la squadra di Sinisa Mihajlovic, considerato anche che ormai il Cagliari ha chiuso per Baselli e Petrovic.

