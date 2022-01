Bologna: se parte Skov Olsen arriva Ramsay

17-01-2022 11:48

Non è un mistero che le strade di Skov Olsen e del Bologna possano dirsi a breve addio.

Il laterale danese che tanto bene ha fatto con la nazionale maggiore durante le qualificazioni mondiali, non riesce a ripetersi nel campionato di Serie A con la maglia felsinea. L’idea fino a poco tempo fa era quella di lasciar partire in prestito il giovane talento rossoblù, ma da qualche ora si fa incessante la voce, secondo la quale, il club di Joey Saputo potrebbe anche decidere di lasciar partire in via definitiva il laterale di Mihajlovic.

Dopo quella dei Glasgow Rangers, anche il Club Brugge infatti, ha presentato la sua offerta per il calciatore classe ’99 che nel 2019 fu pagato dal Bologna circa sei milioni di euro. Skov Olsen può uscire e se la società emiliana riuscirà a definire la sua cessione, per sostituirlo punterà su un calciatore ancor più giovane, ovvero il classe 2003 dell’Aberdeen Calvin Ramsay.

