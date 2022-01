Bologna: Siviglia in pressing su Orsolini

12-01-2022 10:03

Tre gol e un assist nelle ultime quattro partite e già due no secchi del Bologna al Siviglia che sta facendo di tutto per strappare Orsolini ai felsinei.

Il club spagnolo ci aveva provato chiedendo ai rossoblu, il prestito con diritto di riscatto, ma il Bologna ha detto no. Seconda offerta, questa volta per un trasferimento a titolo definitivo: 8 milioni sul piatto, altro no del Bologna che ne chiede almeno 13. L’attaccante di Mihajlovic sta vivendo un ottimo momento di forma: nelle ultime 4 gare, Orsolini ha preso parte a quattro azioni da gol: assist contro la Fiorentina, reti contro Torino, Sassuolo e Cagliari.

Come raccolto da TMW, se l’assalto a Orsolini dovesse fallire, Monchi è pronto a tornare su un suo vecchio pallino, Jesus Corona del Porto. Il Tecatito è in scadenza con il club portoghese e questo potrebbe facilitare la trattativa.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT