Bologna, Skorupski: “Szczsney, stavolta voglio batterti”

30-09-2022 08:21

L’8° giornata di serie A vedrà opposte Juventus e Bologna, sfida che andrà in scena domenica sera a partire dalle ore 20.45.

Per nessuna della due formazioni si è trattato di un avvio di campionato da ricordare: gli emiliani caratterizzati dal cambio in panchina (via Mihajlovic e dentro Thiago Motta), i bianconeri da una serie di punti persi anche con squadre medio/piccole.

Sfida nella sfida sarà anche quella tra i due numeri uno Skorupski – Szczesny, compagni di nazionale e avversari in serie A. “Wojciech gioca nella Juve con merito ed in nazionale è il portiere titolare, ma noi non siamo né nemici né amici, siamo rivali e questa volta voglio batterlo” ha dichiarato l’estremo difensore bolognese. “Sinisa resterà sempre come un fratello per noi, ma sono certo che oggi Thiago Motta sia l’uomo giusto”.