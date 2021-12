Bologna sogna, Mihajlovic vago sul futuro

11-12-2021 12:51

Le imprese dell’Atalanta in campionato e in Europa negli ultimi anni hanno reso un club bergamasco un modello per diverse provinciali decise a salire di livello nel calcio italiano.

Compreso il Bologna, una delle squadre che è più progredita rispetto alla scorsa stagione e protagonista di un ottimo girone di andata.

Interrogato a riguardo alla vigilia della partita contro il Torino, tuttavia, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, mostrando di avere le idee chiare sul futuro a media scadenza dei rossoblù. Molto più che sul proprio…:

“Non dobbiamo invidiare niente a nessuno. Bologna è Bologna, e l’Atalanta è l’Atalanta. Bologna è una bellissima piazza, pensare di ripercorrere il cammino dell’Atalanta è positivo, ma non voglio che il Bologna sia l’Atalanta. Il Bologna farà il suo percorso di crescita che sarà abbastanza lungo. Dobbiamo essere concentrati sul presente”.

“Il mio futuro? La società sa dove vuole arrivare e la strada è giusta. Io non so quanto starò a Bologna, ma qui sto benissimo”.

Poi sulla gara contro il Toro: “Domani incontreremo una nostra concorrente, ritengo che Bologna, Torino e Sassuolo si equivalgano alle spalle delle prime 7 e della Fiorentina”.

