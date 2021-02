Bologna: spunta un nome a sorpresa per la difesa

Sembrava destinato al Torino, invece nelle ultime ore, pare che sia proprio il Bologna a voler chiudere una trattativa lampo per Daniele Rugani.

Il giocatore ex Juventus che è momentaneamente in prestito al Rennes, sta trovando poco spazio tra i rossoneri d’oltralpe, ed ecco l’intuizione della dirigenza rossoblù che sembra intanzionata a fare sul serio per poter regalare a Mihajlovic un altro difensore per puntellare la retroguardia rossoblu.

La trattativa è in corso in questi minuti: il Bologna deve trovare la quadra sui numeri e la formula. Il Rennes ha comunque dato il placet per l’addio del difensore che tornerebbe alla Juventus e poi andrebbe da Mihajlovic.

Ultime ore quindi per poter dare al tecnico serbo un altro difensore dopo l’arrivo di Adama Bakary Soumaoro, prelevato in prestito con diritto dal Lilla.

OMNISPORT | 01-02-2021 11:58