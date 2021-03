Bologna su Lamela: "Uno dei nomi che stiamo vagliando"

Il Bologna vuole Erik Lamela. Tutto vero: il Coco, reduce dallo spettacolare goal di rabona contro l’Arsenal con tanto di espulsione nella stessa partita, può tornare in Serie A dopo le stagioni alla Roma. E a confermarlo è Walter Sabatini, direttore dell’area tecnica rossoblù e suo grande e noto estimatore.​ “È uno dei nomi che stiamo vagliando – le parole di Sabatini in un’intervista al ‘Resto del Carlino’ – Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto”.

Certo, gli ostacoli non mancano. Innanzitutto l’ingaggio da 4 milioni e mezzo netti a stagione. Ma Sabatini sembra intenzionato a compiere uno sforzo, specialmente se Riccardo Orsolini dovesse salutare il Bologna in estate.

Uno sforzo che, con ogni probabilità, ci sarà a prescindere dall’arrivo o meno di Lamela. Perché un altro nome grosso finito nel radar del Bologna, e non da oggi, è quello di Marko Arnautovic. Un profilo cercato già negli scorsi mesi e mai abbandonato. “Era un nome che non doveva uscire e purtroppo è uscito – conferma Sabatini – Le telefonate sono state tante. Di sicuro vogliamo prendere 2-3 giocatori importanti, che migliorino il livello medio della squadra e chi sta attorno”.

Chi non dovrebbe arrivare è invece Lassine Sinayoko, 21 anni, in forza all’Auxerre, altro nome uscito nelle ultime settimane: “Sarebbe un ragazzo forte in prospettiva e un acquisto possibile, ma dobbiamo guardare un po’ più in alto”.

OMNISPORT | 24-03-2021 12:08