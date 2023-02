Bologna, Thiago Motta polemico: "Svenivano in campo..."

Il tecnico dei rossoblu furioso per le perdite di tempo

12-02-2023 17:36

Il tecnico del Bologna Thiago Motta si è arrabbiato nel post partita del match contro il Monza per le perdite di tempo dei giocatori brianzoli nel finale di gara: “Svengono per terra, si alzano subito, si deve cambiare e sono sempre gli stessi giocatori. Non riusciamo ad andare in avanti, fa male al nostro calcio e dobbiamo giocare comunque. Se riguardate le partite lo fanno sempre, non sono i miei giocatori e non mi permetterei mai”.

“Ci sono tante partite dove tanti giocatori tentano di non giocare e fa male al nostro calcio. Il tempo effettivo? Non è il momento, la mia opinione può contare poco soprattutto dopo una sconfitta. Il Monza ha fatto una buona prestazione, gioca bene a calcio e abbiamo affrontato una buona squadra. Ma tanti giocatori cercano di ingannare l’arbitro”.

Sulle difficoltà sotto rete: “Sulla rifinitura abbiamo avuto fretta e frenesia, è normale, volevamo pareggiare la partita ma dovevamo avere un po’ di pazienza”.