Bologna: torna di moda Pereira

20-06-2022 09:46

Cambia il Ds ma non gli obiettivi. Già a gennaio, Riccardo Bigon aveva provato a sondare la disponibilità di Pereira, ma alla fine club rossoblù virò su un altro profilo e concluse il passaggio di Aebischer sotto le Due Torri, abbandonando la pista che portava al giocatore di origini capoverdiane.

In quel momento ci fu chi raccontò che al Bologna era stato detto che Pereira fosse incedbile, quando poi il giocatore passo in prestito allo Spartak Mosca. Adesso Sinisa Mihajlovic pare essere tornato alla carica per avere il centrocampista in rosa, visto e considerato anche il possibile addio dello svedese Svanberg.

La decisione su chi puntare ora spetta al duo Sartori-Di Vaio che nel mirino hanno messo anche Yangel Herrera dell’Espanyol, ora in prestito al City.

