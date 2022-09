Bologna: ufficiale l'arrivo di Posch

01-09-2022 15:36

Dovrebbe essere definitivamente chiuso il mercato in entrata del Bologna che con l’austriaco Stefan Posch ha aggiunto qualità ed esperienza al reparto arretrato.

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dal TSG Hoffenheim il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch, con opzione per l’acquisizione definitiva e obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Questo il comunicato ufficiale dei felsinei. Negli ultimi tre campionati Posch, nazionale austriaco, gioca con regolarità ed efficacia, superando sempre i 2000 minuti in campo e ottenendo anche presenze in Champions ed Europa League. Dopo 126 partite nel club del Baden-Württemberg, dall’agosto 2022 passa in rossoblù a titolo temporaneo.