Bologna, Zirkee dal ritiro con l’Olanda U21: “Voglio giocare”

L’attaccante del Bologna dal ritiro con l’Olanda U21: “Se Kompany mi ha chiamato per andare al Burnley? No, ma sono in contatto con molti ragazzi dello staff”

25-06-2023 22:45

L’attaccante del Bologna, e della Nazionale dell’Olanda Under 21, chiede spazio per giocare. Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001, dopo una stagione a Bologna, principalmente in panchina, esprime il desiderio di giocare.

L’ex attaccante del settore giovanile del Bayern Monaco, dal ritiro ella Nazionale Oranje U21, come riportato da Tuttomercatoweb, ha dichiarato: “In questo momento della mia carriera voglio giocare, preferibilmente a Bologna, ma se ho possibilità altrove vedremo. Ora è difficile prevederlo al momento”.

Conclude poi l’attaccante: “Se Kompany mi ha chiamato per andare al Burnley? No, sono in contatto con molti ragazzi dello staff ma non necessariamente per una trattativa” riporta Tuttomercatoweb.