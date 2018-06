Leonardo Bonucci ha un nuovo look per l’estate.

Il capitano del Milan ha pubblicato una foto sui social che lo ritrae insieme al figlio Matteo e con i capelli color platino.

Un look che lo assomiglia molto al nerazzurro Icardi che come lui è molto protagonista nel mercato. In particolare l’ex difensore della Juve è appetito da Manchester United e Psg.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 15:25