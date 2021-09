Bonucci torna sulla vittoria di Euro2020: "Sentir cantare It's coming Home ci ha fatto i.....are"

Il leader difensivo della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci ha parlato a The Athletic, ripensando all’incredibile vittoria estiva di Euro2020 in finale contro l’Inghilterra di Southgate. Queste le sue parole:

“Fino alla partita con la Spagna non abbiamo prestato molta attenzione al fatto che per tutta l’estate i tifosi inglesi cantassero ‘It’s Coming Home’. Poi è cominciata a crescere la rabbia dentro, volevamo dimostrare loro che la finale non era già decisa, che non avevano già vinto. Ascoltare quella canzone a ripetizione e le parole di Rice che diceva che l’Inghilterra era più motivata a vincere di noi… Ben, è il tipo di errori che i giovani commettono, è una cosa che non si dovrebbe mai dire. Noi non abbiamo mai detto che avremmo vinto, non siamo mai stati presuntuosi, siamo rimasti umili e questo ha fatto la differenza”.

OMNISPORT | 30-09-2021 16:54