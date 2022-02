Bortolani: "Nazionale? Non sono troppo deluso, avrò tempo per rifarmi"

21-02-2022 12:54

Giordano Bortolani ha commentato a La Tribuna di Treviso l’esclusione dal roster della Nazionale per la prossima finestra di qualificazione ai Mondiali: “L’ultima volta che ero stato chiamato mi sono allenato e basta, dopodichè in una partita sono rimasto in panchina 40′ e nell’altra non c’ero nemmeno. Allora mi viene da dire che se devo andarci per non giocare tanto vale che chiamino altri. Sinceramente ci speravo, ma me lo spiego alla luce del fatto che le ultime volte non sono stato utilizzato”.

Per la guardia di Treviso però, nessun tipo di polemica: “Certo, lo dico senza polemica. Fossi uno che in nazionale gioca 20′ di media l’avrei capito meno, ma così tutto sommato non sono nemmeno troppo deluso, una spiegazione c’è e me ne farò una ragione. A questo punto meglio restare a casa, avrò comunque tempo per rifarmi. Sono felice invece per Nicola e Matteo, al vero debutto in azzurro. Mi sono complimentato con il capitano, se lo merita, giusto lui ci sia”.

