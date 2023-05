Borussia Dortmund, continuano gli investimenti nel mondo esports

La squadra di calcio tedesca Borussia Dortmund ha annunciato una partnership con l'agenzia di sport e sport Braune Digital, al fine di espandere la sua presenza nel settore degli eSport.

In cosa consisterà la partnership

Borussia Dortmund e Braune stanno lavorando insieme su una piattaforma che permetterà ai fan del Dortmund di competere e vincere premi negli esports, a partire inizialmente dal gioco FIFA. Braune Digital è un’azienda specializzata nella fornitura di soluzioni per piattaforme e tornei di esports per i propri clienti. Essa è conosciuta principalmente per il suo lavoro con lo sviluppatore di giochi Electronic Arts (EA) su FIFA. Braune ha realizzato le copertine dei giochi personalizzate per la serie FIFA ed è anche dietro ETHLETE, una piattaforma di tornei di eSport utilizzata da FIFA stessa.

La partnership con il Borussia Dortmund rappresenta un passo avanti per una delle squadre di calcio più prestigiose in Germania. Nel quadro della partnership, i tifosi del Dortmund avranno la possibilità di partecipare ai tornei sulla piattaforma ETHLETE e competere in coppe speciali ideate dal club stesso.

I primi tornei già lanciati

La prima competizione, chiamata SIGNAL IDUNA eFootball Cup, si è conclusa nell’aprile 2023. La seconda serie di tornei, chiamata Black Yellow FIFA23 Clash, è in corso e rappresenterà un punto fermo sulla piattaforma. Il Borussia Dortmund ha fatto un primo tentativo di entrare nel mondo degli esports, creando inizialmente un roster per la Virtual Bundesliga Home Challenge. Secondo il club, l’obiettivo principale è concentrarsi maggiormente sull’intrattenimento e meno sulle competizioni professionali.

Il club ha registrato una crescita sul suo canale Twitch ufficiale e ritiene che la partnership con Braune sia un modo per raggiungere ulteriormente il pubblico più giovane.