Borussia Dortmund: Haller torna tra i convocati

20-01-2023 22:22

Èa tutti gli effetti la fine di un incubo per l’attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller, arrivato in estate dall’Ajax ma costretto ai box già dal’estate a causa della scoperta di un tumore ai testicoli.

Ora a 12 punti di distanza dal Bayern Monaco, contro l’Augsburg i gialloneri avranno anche a disposizione quello che in linea teorica sarebbe l’attaccante titolare della squadra.

L’attaccante ivoriano aveva realizzato una tripletta in amichevole contro il Basilea la scorsa settimana e ora è pronto anche per tornare in partite ufficiali.