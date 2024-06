Borussia Dortmund-Real Madrid, moviola: il gol annullato, i gialli sbagliati e quanto ha guadagnato l’arbitro

La prova di Vincic a Wembley nella finale di Champions League analizzata ai raggi X da Graziano Cesari, il fischietto sloveno ha ammonito 4 giocatori

Quarantaquattro anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin) era alla seconda finale europea dopo aver diretto nel 2022 l’atto conclusivo dell’Europa League tra Eintracht e Rangers. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti.

In stagione ha diretto 7 gare di Champions, tra cui Bayern-Lazio. Grande esperienza (fischiò nella gara inaugurale del Mondiale in Qatar tra Arabia Saudita ed Argentina), con gli spagnoli ha un precedente polemico, quando diresse Inter-Barcellona nel 2022 negando un rigore agli azulgrana per un mani in area di Dumfries ma come se l’è cavata ieri sera a Wembley?

I precedenti di Vincic con Real e Borussia

E’ stata la prima direzione di Vincic con il Real mentre c’è un precedente con i tedeschi: aveva arbitrato la gara di ritorno dei quarti contro l’Atletico Madrid, terminata 4-2 per il Borussia.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Klančnik e Andraž Kovačič con il francese Letexier IV uomo, Kajtazović al Var e Obrenović all’Avar (c’era anche Irrati come supporto Var), l’arbitro ha ammonito quattro giocatori, di cui uno della squadra di Ancelotti: Schlotterbeck, Sabitzer, Hummels (B), Vinicius (R).

Borussia Dortmund-Real Madrid, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Meno di 30 secondi e prima invasione pacifica di campo di un tifoso. Il tempo di un paio di selfie e viene scortato fuori dagli steward, ma non è l’unico invasore in questo inizio di partita. Gara ferma per due minuti, poi si riprende. Al 13′ intervento duro di Camavinga su Sancho: solo un richiamo per il mediano francese. Al 23′ un diagonale di Fullkrug colpisce il palo ma il Var avrebbe annullato un’eventuale rete perché era partito in fuorigioco. Primo giallo al 35′ ed è per Vinicius per un intervento in scivolata in pressing su Kobel, con il portiere che fa una capriola e finisce a terra. Il brasiliano protesta e dice che il portiere ha simulato. Al 40′ giallo a Schlotterbeck per proteste. Stessa sorte al 43′ per Marcel Sabitzer. Al 79′ Mats Hummels stende Camavinga al limite e si merita il giallo. All’88’ su cross di Malen, colpo di testa di Fullkrug che insacca: l’assistente alza la bandierina segnalando il fuorigioco, l’arbitro annulla la rete, il Var conferma e Borussia-Real finisce 0-2.

Per Cesari l’arbitro merita 6,5

A fare chiarezza è Graziano Cesari che a Canale 5 parte dalla prima ammonizione: “Intervento imprudente di Vinicius su Kobel, ci sta il giallo. Poi Schottemberg chiede una simulazione di Vinicius, protesta e viene ammonito ma il fallo sul brasiliano forse non c’era, anche l’ammonizione per Sabitzer è eccessiva. Quella di Hummels è invece ampiamente meritata. Nel finale il gol di Fullkrug ma il centravanti del Borussia è al di là della linea di difesa ed è stato segnalato dalla linea di difesa immediatamente. Vincic ha preso 10mila euro per questa finale, 4000 per il Var ma sono ampiamentente meritati. A Vincic dò 6,5″.