Borussia M'Gladbach, Matthias Ginter: "Inter? Aspettiamo e vediamo"

L’Inter è sempre forte su Matthias Ginter, difensore in scadenza a giugno con il Borussia Mönchengladbach. Già in estate vi erano stati dei contatti, senza però poi portare ad una vera e propria trattativa. Ora parla anche il giocatore stesso, dalle pagine di Sportbuzzer:

“Non c’è ancora stata un’offerta per il prolungamento del contratto, conosco le difficoltà che il coronavirus ha portato ai club. Il Borussia aveva già speso molti soldi in previsione di questa stagione, ma poi non è riuscito a generare gli introiti che sarebbero stati possibili senza il coronavirus. Quindi dobbiamo aspettare e vedere”.

OMNISPORT | 02-10-2021 18:25