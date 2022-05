Boston alle Finals NBA, Udoka: "Merito della difesa"

30-05-2022 09:58

Boston ha fatto l’impresa. I Celtics hanno vinto gara 7 sul campo degli Heat, conquistando il pass per le Finals NBA dove si giocheranno il titolo contro i Warriors del trio Curry-Thompson-Green.

Udoka, coach dei biancoverdi, sottolinea la grande prova difensiva della sua squadra: “La difesa è il nostro marchio di fabbrica. Ci ha tenuto in gioco, ci ha fatto superare i momenti difficili, soprattutto quando l’attacco non funzionava. Possiamo fare sempre affidamento sulla nostra difesa, quando le cose non vanno come vorremmo”, le sue parole riportate da ESPN. Festeggia anche Horford, alle prime Finals NBA della sua lunga carriera: “Sono così orgoglioso di questo gruppo”.